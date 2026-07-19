Die letzten 1000 Tickets für das diesjährige Wacken Open Air sind in den Verkauf gegangen. Im Netz wird darüber diskutiert, warum das Festival noch nicht ausverkauft ist.

Weniger als zwei Wochen vor Beginn des 35. Wacken Open Air sind weiterhin Eintrittskarten zu kaufen. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, seien die letzten 1000 Tickets in den Verkauf gegangen.

Der Unterschied zu den vergangenen Jahren ist auffällig: Beim WOA 2023 und 2024 waren die Tickets bereits binnen mehrerer Stunden nach Verkaufsstart weg. Für das WOA 2025 hatte es wenige Monate gedauert. Der diesjährige Verkauf übertrifft dies bei Weitem.

Wacken-Fans bemängeln Line-up und Kommerzialisierung

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Was ist der Grund für den „schleppenden“ Verkauf? Auf Instagram diskutieren viele Nutzer etwa die gestiegenen Ticketpreise. Während man 2023 noch 299 Euro zahlte, sind es 2026 bereits 349 Euro – zuzüglich einer neuen Buchungsgebühr von zwei Euro.

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Auch über das Line-up zeigen sich viele Wacken-Fans enttäuscht: „Das Line-up ist erstmal für ein Jubiläum einfach schwach“, bemängelt etwa ein Nutzer.

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Viele Metalheads kritisieren online außerdem eine zunehmende Kommerzialisierung des Festivals. „Ist ein Marketing-Ding geworden … Viele die dahinfahren, hören nicht mal Metal im Alltag“, schreibt so ein Nutzer.

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Das diesjährige WOA findet vom 29. Juli bis zum 1. August statt. Zum Line-up gehören unter anderem Judas Priest, Powerwolf oder „First timer“ wie Def Leppard. (mp)