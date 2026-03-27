Frontalcrash im Norden hinterlässt ein Trümmerfeld

Schwerer Unfall auf einer Landstraße im Kreis Schleswig-Flensburg: Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen wurden drei Menschen verletzt. Die Fahrzeuge wurden völlig zerstört.

Der Unfall passierte am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 193 zwischen Tarp und Großsolt in Höhe Kollerup. Ein Volvo kollidierte dort aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.

Heftiger Aufprall: Baum bohrt sich in Fahrerkabine von Lkw

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Lastwagen prallte gegen einen Baum, der sich regelrecht in die Fahrerkabine bohrte. Trotzdem konnte sich der 65-jährige Lkw-Fahrer mit leichten Verletzungen selbst befreien, wie die Polizei der MOPO mitteilte. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Deutlich schlimmer traf es die Insassen des Volvo. Der 75-jährige Fahrer und seine 73-jährige Beifahrerin wurden in dem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Beide kamen schwer verletzt ins Flensburger Fördeklinikum.

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Auch ein Hund befand sich in einer Transportbox im Pkw. Er wurde tiermedizinisch versorgt und vorläufig im Tierheim untergebracht.

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Warum es zu dem Frontalzusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Bis zum Abend soll die Landstraße für die Bergungsarbeiten noch gesperrt bleiben. (rei)