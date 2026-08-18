Rund 25.800 Kinder starten in Schleswig-Holstein ins erste Schuljahr – das sind rund 500 mehr als im Vorjahr. Welche Neuerungen sie und die älteren Schülerinnen und Schüler erwarten.

Am 17. August beginnt in Schleswig-Holstein das neue Schuljahr – die Ferien sind nun vorbei. (Symbolbild) Jan Woitas/dpa/dpa-tmn

Sechs Wochen Freizeit in den großen Ferien sind vorbei. In Schleswig-Holstein beginnt das neue Schuljahr. Laut Prognose steigt die Zahl der Kinder und Jugendlichen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen um etwa 6800 auf rund 297.800. Bezieht man die berufsbildenden Schulen mit ein, werden rund 373.000 Schülerinnen und Schüler an 797 Schulen unterrichtet, wie das Bildungsministerium mitteilte.

Für die Erstklässler beginnt der neue Lebensabschnitt am Mittwoch. Dann werden rund 24.400 Kinder an den Grundschulen eingeschult. Weitere rund 1300 Kinder kommen in die DaZ-Basisstufe (Deutsch als Zweitsprache) im Primarbereich.

In Hamburg können Kinder dagegen noch die letzten Ferientage genießen: In der Hansestadt beginnt das neue Schuljahr erst am Donnerstag, dem 20. August.

Anzeige

Was in diesem Schuljahr neu ist

Für Lehrerinnen und Lehrer sieht der Haushalt des Landes 24.643 Stellen vor, von denen nach Angaben von Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) fast alle besetzt sind. Das sind 578 Stellen mehr als im vergangenen Jahr.

Anzeige

Zu den inhaltlichen Neuerungen gehört eine „Demokratiestunde“ in der Sekundarstufe I (Klassen fünf bis zehn) in Gemeinschaftsschulen und an Gymnasien. In den Grundschulen gibt es in diesem Schuljahr in der ersten Klasse je eine zusätzliche Stunde Deutsch und Mathematik. (dpa/mp)