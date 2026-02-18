Schulbus rutscht in Graben: Sechs Kinder verletzt – gegen Busfahrerin wird ermittelt

Schreck für viele Kinder und ihre Eltern: Am Mittwochmorgen ist ein Schulbus von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in einen Graben gerutscht. An Bord waren 26 Menschen, die meisten Schulkinder. Sechs von ihnen kamen ins Krankenhaus. Warum jetzt gegen die Busfahrerin ermittelt wird.

Unfall am Mittwochmorgen in Altenkrempe: Im Kassauer Weg ist ein Schulbus auf winterglatter Fahrbahn in einen Graben gerutscht, teilte die Polizei mit. Sechs Kinder wurden leicht verletzt. Gegen 7.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst alarmiert. Der mit 26 Personen besetzte Bus war in Richtung Sierhagen unterwegs, als es zu dem Unfall kam.

Unfall mit Schulbus: Fuhr die Busfahrerin zu schnell?

Die 42-jährige Busfahrerin kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der schneeglatten Fahrbahn ab. Der Schulbus rutschte daraufhin in einen Graben. Der Grund für den Unfall: „nicht angepasste Geschwindigkeit“, so eine Polizeisprecherin.

Sechs der Schulkinder, die sich im Bus befanden, wurden leicht verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst halfen den Insassen aus dem Fahrzeug. Die Kinder wurden vor Ort medizinisch untersucht, die Verletzten anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Schwerer Unfall: Totalschaden in Höhe von 60.000 Euro

Der Bus musste von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran aus dem Graben geborgen werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die Busfahrerin und untersucht die genauen Umstände des Unfalls. (nf)