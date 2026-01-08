Schulausfall in Hamburg: Zieht Schleswig-Holstein nach?

Ob Schleswig-Holsteins Schulen am Freitag wegen Schnee schließen, ist noch offen. Doch es soll bald eine Entscheidung über einen möglichen Schulausfall geben.

In Hamburg bleiben die Schulen am Freitag zu. Über mögliche Schulausfälle auch in Schleswig-Holstein ist bislang noch keine Entscheidung gefallen. Am frühen Abend solle die Lage im Land abschließend bewertet und verkündet werden, ob und in welchen Landesteilen Unterricht ausfallen wird, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Vormittag.

Zuvor war bekannt geworden, dass Hamburgs Schulen wegen der erwarteten schweren Schneefälle am Freitag geschlossen bleiben. In einem Schreiben an alle Schulen bat Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack, alle Kinder und Jugendlichen bis zur sechsten Klasse noch am Donnerstag mit Unterrichtsmaterialien auszustatten oder einen möglichen Onlineunterricht vorzubereiten. (dpa/mp)