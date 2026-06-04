Schüsse auf Sylt, zwei Festnahmen: Das ist der Stand der Ermittlungen

Nachdem am Mittwoch nach Schüssen auf einen Sylter Barber-Shop ein 23-Jähriger sowie ein Jugendlicher festgenommen wurden, laufen die Ermittlungen auf der Nordsee-Insel weiter.

Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt sichtet die Polizei mögliches Beweismaterial. Ein Sprecher sagte, bereits am Mittwochabend sei ein Überwachungsvideo zur Tat ausgewertet worden. Zum Inhalt und zu möglichen neuen Erkenntnissen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen weiter.

Am Mittwochmittag waren in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf der Insel Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Ein 23-jähriger Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, und ein Jugendlicher wurden festgenommen. Die Fahndungsmaßnahmen auf der Insel seien eingestellt worden, hieß es am Abend. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz. Demnach fielen die Schüsse mit einer scharfen Schusswaffe auf den Eingangsbereich. Die Polizei sperrte den Tatort ab und kontrollierte in dem Zusammenhang auch Bahnhöfe und abfahrende Züge, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte.

15-Jähriger am Bahnhof festgenommen

Auf dem Bahnhof von Westerland trafen die Beamten auf einen 15-Jährigen und nahmen ihn zur Überprüfung mit auf die Wache. Dabei ergaben sich Hinweise, dass er an den Vorfällen beteiligt sein könnte. Er wurde vorläufig festgenommen. Ob die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen vor den Haftrichter kommen, stand zunächst nicht fest.

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Ein weiterer Polizeieinsatz in Westerland blieb ohne Ergebnis. Es habe einen Hinweis gegeben, dass sich in einem Haus eine Person mit einer Schussverletzung aufhalte, sagte der Sprecher. Es seien aber nur zwei Personen angetroffen worden, die unverletzt und unverdächtig seien. (dpa/mp)