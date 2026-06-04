Schüsse auf Sylt – Staatsanwaltschaft fordert Haftbefehl gegen 15-Jährigen

Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf Sylt haben die Staatsanwaltschaft Flensburg und die Polizeidirektion Flensburg eine gemeinsame Pressemitteilung veröffentlicht. Was bislang über den Vorfall bekannt ist:

Die Schüsse fielen am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Strandstraße in Westerland. Das Ziel war wohl ein Barber-Shop an der Straße, der Schütze floh. Die Polizei sperrte den Tatort ab und kontrollierte in dem Zusammenhang auch Bahnhöfe und abfahrende Züge, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte.

Schüsse auf Sylt: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Männer

Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Schützen um einen 15-jährigen Jugendlichen mit aserbaidschanischer Staatsangehörigkeit handeln. Er wurde von den Beamten am Bahnhof auf Sylt gestellt.

Zudem besteht Tatverdacht gegen einen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit, bei dem eine scharfe Schusswaffe gefunden worden sein soll, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg.

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Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Obwohl mehrfach geschossen wurde, wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Tat auf Sylt sind weiterhin unklar.