Schüsse auf Sylt: Ein Mann auf der Flucht

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt sind nach Polizeiangaben offenbar mehrere Schüsse gefallen. Die Beamten nehmen einen Mann fest, ein weiterer soll auf der Flucht sein.

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Vormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde den Angaben zufolge festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig.

Laut shz.de sei gegen 11 Uhr eine ganze Reihe von Schüssen gefallen: Ein Barber-Shop an der Strandstraße wurde von der Polizei abgesperrt, dort wurde auch der Verdächtige festgenommen. Nebenan liegt die bekannte Tabledance-Bar „Z1“.

Laut einer Reporterin vor Ort durchschlug mindestens eine Kugel die Scheibe des Barbershops. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unbekannt. (dpa/mp)