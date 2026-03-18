Schüler versprühen Reizgas in Schule bei Hamburg – Dutzende Verletzte

Was zunächst nach einem kleineren Einsatz aussah, entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem größeren Rettungs- und Feuerwehreinsatz: In einer Schulcafeteria im Kreis Pinneberg wurde Reizgas versprüht.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag im Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Halstenbek. Nach Angaben der Polizei hatten drei 15-jährige Schüler eine Spraydose gefunden und diese in der Cafeteria ausgelöst. Dabei handelte es sich offenbar um Pfefferspray.

Dutzende Personen melden sich mit Atemwegsbeschwerden

In der Folge klagten zahlreiche Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen. Während die Polizei von 36 betroffenen Personen spricht, wurden laut Feuerwehr sogar 51 Schüler vom Rettungsdienst untersucht. Ins Krankenhaus musste nach bisherigen Erkenntnissen niemand gebracht werden.

Der Einsatz weitete sich schnell aus: Mehrere Rettungswagen, ein leitender Notarzt sowie Feuerwehrkräfte rückten an. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Reizgasquelle, entfernten die Kartusche und belüfteten anschließend die betroffenen Räume.

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Die rund 800 Schülerinnen und Schüler wurden zunächst in den Klassenräumen gehalten und später an die frische Luft auf den Schulhof gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Schulbetrieb fortgesetzt werden.

Gegen die drei Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. (rei)