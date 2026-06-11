Schüler im Unterricht bestohlen – doch damit hat der Dieb nicht gerechnet

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind mehrere Schüler während des Sportunterrichts bestohlen worden – doch die Polizei bekam Hilfe und fasste den Dieb.





Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr am Gymnasium in der Bahnhofsallee in Ratzeburg. Mehrere Schülerinnen und Schüler hatten ihre Wertsachen für den Sportunterricht in einem Geräteraum an der Sportanlage zurückgelassen.

Nach dem Unterricht stellten sie fest, dass unter anderem Laptops, Geldbörsen und weitere Gegenstände verschwunden waren. Ein 18-jähriger Schüler konnte seinen Laptop orten und informierte die Polizei.

Anzeige

Schüler kann gestohlenen Laptop orten

Die Ortung führte die Beamten zu einem Linienbus auf dem Weg Richtung Lübeck. Bei Groß Sarau stoppten die Einsatzkräfte den Bus und kontrollierten die Fahrgäste. Dabei trafen sie auf einen 41-jährigen Mann aus Lübeck, auf den die Beschreibung passte.

Anzeige

Bei ihm fanden die Polizisten die gestohlenen Gegenstände. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, nach den polizeilichen Maßnahmen jedoch wieder entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt.