Im Norden: Sechs Verletzte nach schwerem Unfall – Frau in Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag in Schuby (Kreis Schleswig-Flensburg) ereignet: Insgesamt drei Autos waren an dem Unfall beteiligt. Sechs Menschen wurden verletzt – drei davon schwer. Eine Frau schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Nach Angaben eines Reporters vor Ort soll sich der Unfall gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Weideweg/Pukholm ereignet haben. Ein Mini-Cooper und ein Mercedes-Kombi sollen in entgegengesetzte Richtung auf dem Weideweg unterwegs gewesen sein. Aus der Straße Pukholm kam ein VW-Bus auf die Kreuzung zugefahren. Aus noch ungeklärter Ursache seien dann der Mini und der Mercedes kollidiert, wodurch der Mercedes durch die Luft geschleudert wurde und gegen den VW-Bus flog. Mini und Mercedes landeten jeweils auf der Beifahrerseite.

Frau mit Rettungshubschrauber nach Kiel geflogen

Anschließend riefen Zeugen die Rettungskräfte, woraufhin sich mehrere Feuerwehren und die Polizei auf den Weg machten. Vor Ort sollen sich die Verletzten teilweise schon selbst mithilfe von Ersthelfern aus den Fahrzeugen befreit haben. Die Beifahrerin des VW-Busses soll bei dem Unfall eingeklemmt und lebensbedrohlich verletzt worden sein. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Kiel geflogen.

Von den weiteren fünf Verletzten sollen laut NDR unter Berufung auf Polizeiangaben zwei schwer verletzt sein. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Nähere Angaben zum Unfallgeschehen sind bislang nicht bekannt. (abu)