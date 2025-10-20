Schrecklicher Vorfall bei Hamburg: Vater wirft kleine Tochter (1) vor Auto

Ein Vater hat am Freitag seine kleine Tochter (1) vom Kindergarten abgeholt und sie dann in einem psychischen Ausnahmezustand vor ein fahrendes Auto geworfen, so der Vorwurf.

Laut Polizei holte der Mann (35) seine Tochter gegen 14.20 Uhr vom Kindergarten in Stapelfeld (Kreis Stormarn) ab.

Plötzlich soll der Mann das Kind gepackt und vor ein herannahendes Auto geworfen haben. Dessen Fahrerin konnte jedoch rechtzeitig stoppen. Zusammen mit weiteren Zeugen brachte sie das Kind in die Kita. Von dort wurde die Mutter alarmiert. Später kam das Kind mit leichten Verletzungen in eine Klinik.

Der 35-Jährige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde von Polizisten festgenommen. Eine Richterin ordnete die vorläufige Unterbringung in einer Psychiatrie an.