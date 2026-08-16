Ein Fahranfänger verliert die Kontrolle über seinen Wagen – mit fatalen Folgen. Zwei Notärzte sind im Einsatz.

Zwei junge Männer sind am Samstagabend bei einem Unfall nahe Mörel (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Ein Fahranfänger kam mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Nach Polizeiangaben waren der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer kurz nach 22 Uhr mit ihrem VW Polo auf der K81 aus Richtung Aukrug unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor der Fahranfänger die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen massiven Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto im Dachbereich stark eingedrückt und blieb auf dem Dach liegen.

Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

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Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Auch der Beifahrer wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Beide Männer konnten zunächst noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Für die weiteren Maßnahmen richteten die Einsatzkräfte den Wagen wieder auf. Ein Sachverständiger dokumentierte anschließend vor Ort die Spuren des Zusammenstoßes.

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Warum der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, war zunächst unklar. Die Strecke zwischen Heinkenborstel und Aukrug blieb wegen des Unfalls stundenlang gesperrt.