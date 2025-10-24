Schrecklicher Unfall im Norden: Ein Toter (25), drei Schwerverletzte

Großeinsatz im Kreis Dithmarschen: Bei einem Zusammenstoß auf der B203 sind vier Menschen schwer verletzt worden. Für einen 25-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Auch Stunden nach dem Unfall ist die Straße weiter gesperrt.

Zwei Fahrzeuge waren am Freitag in Heide (Kreis Dithmarschen) aus noch ungeklärter Ursache in Höhe eines Parkplatzes frontal zusammengeprallt.

Unfall in Heide: Rettungskräfte auf der B203 im Einsatz

Gegen 15 Uhr rückte ein Großaufgebot von Rettungskräften auf die B203 zwischen Heide und Gaushorn aus. Hier fanden die Rettungskräfte vier verletzte Personen. Zwei von ihnen konnten ihren Transporter eigenständig verlassen, zwei waren in einem Mustang eingeklemmt. Mit technischem Gerät wurde das Dach des Sportwagens geöffnet, um eine schnelle Rettung zu ermöglichen.

Noch während der Maßnahmen wurde jedoch klar, dass für den 25-jährigen Fahrer aus Pahlen (Kreis Dithmarschen) jede Hilfe zu spät kam. Die 24-jährige Beifahrerin war lebensgefährlich verletzt. Die Frau aus dem Kreis Schleswig-Flensburg wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Die beiden 41- und 34-jährigen Insassen des Transporters kamen nach Polizeiangaben ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Männer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr, so die Polizei.

Stundenlange Sperrung

Wie genau es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Zeugen gaben an, dass der Fahrer des Mustangs aus unbekannten Gründen auf die Gegenspur geriet, der Fahrer des Kastenwagens habe daraufhin noch versucht, den Zusammenstoß zu verhindern. Um den Unfallhergang besser rekonstruieren zu können, kam am Abend noch ein Sachverständiger der Dekra hinzu, der die Unfallstelle dokumentierte. Die B203 blieb wegen der Maßnahmen bis nach 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt.