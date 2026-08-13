Im Norden

Schrecklicher Unfall: Familie kracht mit Pkw gegen Baum – Mutter stirbt

Mehrere Einsatzfahrzeuge stehen an einer Landstraße, ein Feuerwehrfahrzeug rechts, dunkler Gegenstand im Gras vorn.
Das Fahrzeug wurde bei dem Aufprall völlig zerstört.

In einer Kurve kollidiert der Wagen einer Familie mit einem Baum. Für die Mutter kommt jede Hilfe zu spät, auch der Vater schwebt in Lebensgefahr.

Schwerer Unfall am Mittwochabend im Kreis Schleswig-Flensburg. Eine 41-jährige Mutter ist bei einem Unfall mit ihrer Familie in Alt Bennebek gestorben.

Der 62-jährige Vater und Fahrer des Autos wurde lebensbedrohlich verletzt, der 18-jährige Sohn sowie die 16-jährige Tochter erlitten schwere Verletzungen.

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Der Wagen kollidierte in einer Kurve mit einem Baum, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. (dpa/mp)

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