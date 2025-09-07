Schrecklicher Unfall: Bikerin stirbt auf Landstraße – vor den Augen ihres Mannes

Eine 59-jährige Motorradfahrerin ist am späten Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der L127 bei Gokels im Kreis Rendsburg-Eckernförde ums Leben gekommen. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs.

Nach Polizeiangaben befuhr die Frau mit ihrem Mann gegen 17 Uhr die Straße in Richtung Schenefeld. Als beide hintereinander zum Überholen eines Kleinwagens ansetzten, kam es zum Unfall. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs wich die Frau plötzlich nach rechts aus, touchierte den zu überholenden Kleinwagen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei wurde sie von ihrem Motorrad geschleudert.

Motorradfahrerin starb noch am Unfallort

Der Rettungsdienst und die Besatzung eines Rettungshubschraubers reanimierten die Bikerin noch auf einer Wiese. Sie erlag jedoch noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihr Lebensgefährte, der den Unfall miterlebt hatte, wurde vor Ort von Notfallseelsorgern betreut.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Ob die beiden den Gegenverkehr übersehen hatten oder ob für das erste Motorrad noch genug Platz zum Überholen war und die Frau noch rasch hinterher wollte, blieb unklar. Fest steht laut Polizei nur, dass der Überholvorgang in einem Kurvenbereich stattgefunden hat.