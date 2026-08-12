Schwerer Unfall im Kreis Plön: Eine 44-Jährige hat sich mit ihrem Auto mehrfach überschlagen. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Plön ist eine 44 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war sie am Nachmittag in der Gemeinde Ruhwinkel im Kurvenbereich einer Straße von der Fahrbahn abgekommen. Dabei habe sie sich mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen und sei schließlich in einem Graben zum Liegen gekommen.

Die Frau sei mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache werde noch ermittelt, sagte eine Sprecherin. (dpa/mp)