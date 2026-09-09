Am Mittwochmorgen kommt es in Mildstedt zu einem Unfall: Ein Regionalzug rammt einen BMW. Der Autofahrer ist zum Glück nur leicht verletzt.

Am Mittwochmorgen rammt ein Regionalzug einen Pkw. Der Autofahrer kommt leicht verletzt davon. Nico Hessel

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Mildstedt bei Husum kam es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 07.40 Uhr krachte am Hübbrüchweg ein Regionalzug in einen BMW, der die Gleise überquerte.

Ein Teil des SUV blieb am Zug hängen, das restliche Fahrzeug wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Obwohl das Auto völlig zerstört wurde, blieb der Autofahrer nur leicht verletzt und wurde vor Ort versorgt, wie die Pressestelle der Polizei Flensburg berichtet.

30 Fahrgäste können Unglücks-Zug unverletzt verlassen

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Der Zug fuhr auf der eingleisigen Bahnstrecke zwischen Jübek und Husum. Rund 30 Fahrgäste und der Lokführer saßen im Zug. Alle konnten die Bahn unverletzt verlassen. Der Zug selbst musste eingeschleppt werden. Seit 10 Uhr ist die Bahnstrecke wieder frei.

Die Polizei stellt gegen den Autofahrer eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Üblicherweise geben Züge vor solchen unbeschrankten Bahnübergängen mehrfache akustische Warnsignale. (pli)