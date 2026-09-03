Eine 84-Jährige wird in Elmshorn von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei rätselt: Wie kam es an der Ampelkreuzung zu dem Unfall?

Die Seniorin wollte die Westerstraße über den Fußweg überqueren, als sie von einem Linienbus erfasst wurde. Holstein-Report

Eine 84-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Unfall mit einem Linienbus lebensgefährlich verletzt worden. Die Seniorin wollte nach Polizeiangaben gegen 18.30 Uhr die Westerstraße über den Fußweg überqueren, als sie von einem linksabbiegenden Linienbus aus Richtung Klostersande erfasst wurde.

Die Frau erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins UKE nach Hamburg geflogen. Wie es genau zu dem Unfall an der Ampelkreuzung kam, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Nur wenige Zeugen im Bus – Ermittlungen dauern an

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Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich laut Polizei neben dem Fahrer drei weitere Personen im Bus.

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Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger aus dem Kreis Segeberg hinzugezogen. Er soll den Unfall nun genau untersuchen. Während der Unfallaufnahme war die Westerstraße (B431) zeitweise komplett gesperrt.