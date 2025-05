Schreck am Bahnsteig bei Hamburg: Mann versucht, Kind auf Gleise zu schubsen

In Reinbek (Kreis Stormarn) ist es am Freitagnachmittag zu einem unfassbaren Vorfall gekommen. Am dortigen Bahnhof soll ein Mann versucht haben, ein Kind auf die Gleise zu schubsen. Er wurde festgenommen.

Laut Polizei habe sich gegen 15.15 Uhr eine völlig aufgelöste Mutter (37) auf dem Polizeirevier gegenüber des Bahnhofs an der Sophienstraße eingefunden. Sie berichtete den Beamten, dass sie sich mit ihrem Sohn (12) auf dem Bahnsteig befunden hatte. Plötzlich sei das Kind von einem Mann angegriffen worden.

Der 26-Jährige, der sich offenbar in einem psychischem Ausnahmezustand befunden hatte, soll den Jungen an Arm und Hals gepackt und versucht haben, ihn auf die Gleise zu schubsen. Die Mutter konnte ihren Sohn aus den Fängen des Mannes befreien. Der 26-Jährige wurde festgenommen und einem Amtsarzt zugeführt.