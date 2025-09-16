Dichter Rauch, Flammen und Explosionen! Recyclinghof bei Hamburg brennt wieder

Dichter Rauch, Flammen und Explosionen: Auf dem Gelände eines Elektroschrott-Recyclinghofs in Reinbek an der Carl-Zeiss-Straße ist erneut ein Brand ausgebrochen – nicht der erste Vorfall an diesem Standort.

In der Nacht auf Montag ging ein E-Gabelstapler in Flammen auf, auch gelagerte Kunststoffpaletten und IBC-Behälter wurden zerstört. Es kam immer wieder zu kleineren Explosionen. Es wird ein technischer Defekt als Auslöser vermutet.

Die Feuerwehr Reinbek rückte mit Atemschutz aus und verhinderte mithilfe von zwei Schaumrohren, dass die Flammen auf die angrenzenden Hallen übergriffen.

Brisant: Es ist nicht der erste Brand auf dem Recyclinghof. In der Vergangenheit hatte es dort immer wieder Feueralarm gegeben. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. (mp/rei)