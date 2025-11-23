Eines der wohl schönsten Gebäude im Kreis Pinneberg steht zum Verkauf. Die Villa Schirmer‘s Ruh in Rellingen wurde 1901 erbaut, hat zwei Weltkriege und die Besatzungszeit nahezu unbeschadet überstanden. Über eine einzigartige Immobilie.

Schirmer‘s Ruh gehört zu den faszinierendsten Häusern im Kreis Pinneberg. Der Prachtbau mit Keller, Parterre und zwei Stockwerken aus dem Jahr 1901 steht an der Hauptstraße in Rellingen, hat zahlreiche Besitzerwechsel hinter sich, zwei Weltkriege und die Besatzungszeit nahezu unbeschadet überstanden. Nun soll es verkauft werden. Über eine ungewöhnliche Immobilie mit einer ebensolchen Geschichte.

Eine alte Buche schützt Villa vor Blicken