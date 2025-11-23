mopo plus logo
Die Villa Schirmer‘s Ruh steht an der Hauptstraße in Rellingen und wurde vor 124 Jahren erbaut. Seitdem ist das Gebäude durch mehrere Hände gegangen, wurde als Wohnhaus, Bürohaus und Praxissitz genutzt. Nun wird ein neuer Besitzer gesucht.

  • Rellingen

paidSchönstes Haus im Kreis Pinneberg wird verkauft – das Geheimnis dieser Villa

Eines der wohl schönsten Gebäude im Kreis Pinneberg steht zum Verkauf. Die Villa Schirmer‘s Ruh in Rellingen wurde 1901 erbaut, hat zwei Weltkriege und die Besatzungszeit nahezu unbeschadet überstanden. Über eine einzigartige Immobilie.

Schirmer‘s Ruh gehört zu den faszinierendsten Häusern im Kreis Pinneberg. Der Prachtbau mit Keller, Parterre und zwei Stockwerken aus dem Jahr 1901 steht an der Hauptstraße in Rellingen, hat zahlreiche Besitzerwechsel hinter sich, zwei Weltkriege und die Besatzungszeit nahezu unbeschadet überstanden. Nun soll es verkauft werden. Über eine ungewöhnliche Immobilie mit einer ebensolchen Geschichte.

Eine alte Buche schützt Villa vor Blicken

