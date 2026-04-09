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Bei einem Anlege-Unfall im Norddeich wurde zum Glück niemand verletzt.

Bei einem Anlege-Unfall in Norddeich wurde zum Glück niemand verletzt. Foto: Sina Schuldt/dpa

Schock im Hafen: Anlege-Unfall einer Nordsee-Fähre

Keine Verletzten, aber leichte Schäden am Bug: Ein Anlegemanöver einer von Norderney kommenden Personenfähre im Hafen von Norddeich ist etwas daneben gegangen.

Der Schiffsführer habe bei dem Unfall am Mittwochvormittag die Geschwindigkeit während des Anlegens wohl falsch eingeschätzt, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

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Beim Aufprall gegen einen Pfahl an der Anlegestelle wurde der Bugbereich seines Schiffes etwas eingedrückt. Inwieweit die Fähre noch einsatzfähig ist, müssen nun Experten untersuchen. Zunächst musste das Schiff im Hafen bleiben. (dpa)

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