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Unglaublicher Anblick: Das 40 Meter lange Vordach ist herabgestürzt. Verletzt wurde gottseidank niemand.

Unglaublicher Anblick: Das 40 Meter lange Vordach ist herabgestürzt. Verletzt wurde gottseidank niemand. Foto: Wolfgang Barth

  • Sylt

paidSchock auf Sylt: So krachte das 40-Meter-Vordach auf die Straße

Glück im Unglück in Westerland: Am Montagabend ist direkt gegenüber der Sylter Welle das 40 Meter lange Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses komplett herabgestürzt. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unglück niemand verletzt. Der Schaden am Dach soll bekannt gewesen sein.

Ein Bild der Zerstörung in Westerland: Genau gegenüber der Sylter Welle in Westerland ist am Montagabend das 40 Meter lange Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses herabgestürzt.

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