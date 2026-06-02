Glück im Unglück in Westerland: Am Montagabend ist direkt gegenüber der Sylter Welle das 40 Meter lange Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses komplett herabgestürzt. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unglück niemand verletzt. Der Schaden am Dach soll bekannt gewesen sein.

Ein Bild der Zerstörung in Westerland: Genau gegenüber der Sylter Welle in Westerland ist am Montagabend das 40 Meter lange Beton-Vordach eines Mehrfamilienhauses herabgestürzt.