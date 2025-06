Schnellster Dackel Deutschlands kommt aus der Nähe von Hamburg

Putzig und möglichst schnell dackelten am Wochenende mehr als 200 Vierbeiner in Magdeburg um die Wette. Der Sieger der ersten Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen kommt dabei aus dem Norden.

Der schnellste Dackel Deutschlands kommt aus Tornesch im Kreis Pinneberg. Dackel Fiete gewann mit 5,6 Sekunden das Finale der 1. Deutschen Meisterschaft in Magdeburg bei den Standarddackeln. Dabei musste der Finallauf zweimal wiederholt werden, weil trotz Fotofinish in den ersten Läufen kein Sieger eindeutig festgestellt werden konnte.

Mit Büffelfleisch und Quietschebällen zum Sieg

Bei den Kaninchen- und Zwergdackeln siegte Dackeldame Frieda aus Ludwigsfelde (Brandenburg). „Frieda bekommt bei uns nur Büffelfleisch, vielleicht ist das so ein kleines Geheimnis“, sagt „Herrchen“ Stefan Müller nach dem Sieg. Sie spiele darüber hinaus für ihr Leben gerne mit Bällen.

Insgesamt 220 Dackel sind am Wochenende bei der 1. Deutschen Meisterschaft im Dackelrennen in Magdeburg um die Wette gelaufen. Jeder Hund ging dabei nach Angaben der Veranstalter mit zwei Personen an den Start: Eine Person hielt den Hund am Start, die andere Person war im Zielbereich zum Locken. Dabei wurden unter anderem Pfeifen, Quietschebälle oder kleine Leckerlis genutzt, damit die Tiere möglichst schnell die 40 Meter lange Rennstrecke überwinden. Die Starterinnen und Starter kamen nach Veranstalterangaben aus allen Teilen Deutschlands, zwei Tiere auch aus Österreich. (dpa/mp)