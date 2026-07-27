Ein Tornado wütete wohl am Sonntagabend über den Norden hinweg und hinterließ mehrere beschädigte Wohnhäuser.

Ein Tornado hat im Norden für mehrere Schäden an Häusern gesorgt. Florian Sprenger

Ein Tornado hat offenbar am Sonntagabend im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein schwere Schäden verursacht. Anwohner Jan Johannßen hat die Situation mit seinem Handy festgehalten, als die Windhose das Reetdach der Nachbarn gegen 19 Uhr im Herzhorner Rhin in der Engelbrechtschen Wildnis schwer beschädigte.

Nach Feuerwehrangaben wurden in der Siedlung acht Häuser schwer beschädigt, das Reetdachhaus von Gritta Junge hat es hierbei am schwersten getroffen. Im selben Ort sind zudem noch vier weitere Dächer in Mitleidenschaft gezogen worden, berichten die Helfer.

Beschädigte Häuser und Autos – herumfliegende Teile trafen die Fahrzeuge

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Außerdem gibt es in der wenige Kilometer entfernten Stadt Glückstadt mindestens sieben weitere, zum Teil schwer beschädigte Gebäude, die teilweise durch die Einsatzkräfte gesichert werden mussten.

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Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind mit einem Großaufgebot an den Gebäuden vor Ort und müssen die Dächer sichern.

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Nicht nur Reetdachhäuser wurden durch den starken Wind zerstört. Florian Sprenger

In Glückstadt sind neben den Schäden an den Gebäuden auch mindestens zwei Autos von umherfliegenden Gebäudeteilen so schwer getroffen worden, dass sie Totalschäden erlitten. Zudem war in der Stadt eine Garagenreihe komplett weggeflogen.

Wie viele Objekte tatsächlich betroffen sind, konnte bisher noch nicht beziffert werden, so die Polizei. Der Einsatz der vielen Helfer dürfte noch weit in die Nacht andauern.