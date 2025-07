Schlimmer Verdacht bei Hamburg: Hat ein Arzt mehrere Patienten getötet?

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt seit Kurzem gegen einen Mediziner aus dem Kreis Pinneberg. Der Verdacht: Der Arzt soll mehrere, überwiegend betagte und kranke Patienten getötet haben. Im Zuge der Ermittlungen wurden bereits einige der Verstorbenen exhumiert.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Itzehoe bestätigte, gehe man einem Anfangsverdacht nach. Demnach könnte der Arzt verdächtig sein, mehrere seiner Patienten getötet zu haben. Die Mordkommission führt die Ermittlungen. Zudem wurde eine Sonderkommission eingerichtet.

Leichname exhumiert und untersucht

Im Zuge dessen wurden bereits mehrere Verstorbene exhumiert. Hinterbliebene wurden über diesen Schritt bereits informiert. Die ausgegrabenen Leichname kamen in die Rechtsmedizin. Die Auswertung der Untersuchungen dauert noch an. Eine genaue Anzahl will man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten.

Ob es sich bei den mutmaßlichen Tötungen um passive oder aktive Sterbehilfe gehandelt haben könnte, ist ungewiss. Aber auch dies wäre in Deutschland strafbar.