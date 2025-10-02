Schwerer Auffahrunfall auf der A7: 51-Jähriger in Lebensgefahr

Ein Kleintransporter fährt vermutlich ungebremst auf einen Lastwagen an einem Stauende. Ein Fahrer wird lebensbedrohlich verletzt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 Richtung Norden ist ein Kleintransporter unter einen Lastwagen geschoben worden. Der 51 Jahre alte Fahrer wurde eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

A7: Kleintransporter fuhr wohl ungebremst auf Lkw an Stauende

Der Kleintransporter fuhr demnach gegen 11.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Owschlag und Jagel wahrscheinlich ungebremst auf einen an einem Stauende stehenden Lastwagen. Rettungskräfte befreiten den 51-Jährigen, anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden gesperrt. (dpa)