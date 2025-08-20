mopo plus logo
Wegen akuter Einsturzgefahr wurde der komplette Bahnhof gesperrt.

  • Ratzeburg

Schlechte Nachrichten für Nord-Pendler: Bahnhof bleibt gesperrt

Weil sich im Bahnhofsgebäude ein großer Riss zeigt, fährt in Ratzeburg aktuell kein Zug. Das wird mindestens bis zum Abend so bleiben.

Die Sperrung des Bahnhofs Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) wegen eines Risses im Bahnhofsgebäude soll mindestens bis zum Abend dauern. Das teilte das Bahnunternehmen „erixx“ auf seiner Internetseite mit.

Statt Zügen fahren Busse. Die Polizei hatte den Bereich um den Bahnhof am Dienstag abgesperrt, weil das Gebäude einsturzgefährdet sei. Ratzeburg ist ein Haltepunkt auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Lüneburg. (dpa/mp)

