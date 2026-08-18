Schlag gegen Großfamilie im Norden: Häuser im Millionenwert und weitere Wertgegenstände eingezogen.

Immobilien im Wert von 2,2 Millionen Euro sowie weitere Vermögenswerte wurden sichergestellt. Danfoto

Das Landeskriminalamt in Kiel hat am Dienstag mit einem Großaufgebot mehrere Objekte im Norden durchsucht. Dem vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen eine Großfamilie, der Geldwäsche im großen Stil vorgeworfen wird.

Laut einer Sprecherin bestand der dringende Verdacht, dass ein Familienmitglied im großen Stil Immobilien und Grundstücke erworben hat, die mit Geldern erworben wurden, die aus begangenen Straftaten erlangt worden sein könnten.

Mit Gelder aus Straftaten in Immobilien investiert

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Zudem besteht der Verdacht, dass zur Vertuschung von Schwarzarbeit oder Materialeinkäufen Scheinrechnungen ausgestellt wurden, um so die tatsächliche Herkunft der mutmaßlich rechtswidrig erlangten Vermögenswerte zu verschleiern.

Im Fokus der Ermittlungen sollen fünf Personen einer in Heide ansässigen arabischen Großfamilie, sowie Personen aus deren Umfeld stehen. Durchsucht wurden Objekte in in Dithmarschen in den Orten Heide, Meldorf, Fedderingen und Marne, sowie in Brockdorf (Kreis Steinburg).

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Immobilien im Wert von 2,2 Millionen Euro sichergestellt

Dabei wurden Immobilien im Wert von 2,2 Millionen Euro sowie weitere Vermögenswerte in Höhe von rund 195.000 Euro sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.