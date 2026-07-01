Ein nächtlicher Fund in Elmshorn beschäftigt die Polizei: Eine Schildkröte wurde offenbar einfach auf einer Grünfläche zurückgelassen.

Ein Polizeibeamter hält die ausgesetzte Schildkröte in die Kamera. Polizeidirektion Bad Segeberg

In Elmshorn wurde eine wohl ausgesetzte Schildkröte entdeckt. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz – und sucht Zeugen.

Ein Passant fand das Tier in der Nacht zu Samstag gegen 0.10 Uhr am Probstendamm. Die Schildkröte saß in einer Styroporbox auf einer Grünfläche in Richtung Wedenkamp. Äußerlich war sie unverletzt.

Schildkröte zur Wache gebracht

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Der Finder brachte das Tier zunächst zur Polizeiwache. Anschließend wurde die Schildkröte dem Tierheim Elmshorn übergeben, wo sie nun versorgt wird.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer die Schildkröte dort ausgesetzt hat. Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt unter der Telefonnummer 0412140920 entgegen. (rei)