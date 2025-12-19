Schiffsbesatzung entdeckt Wasserleiche im Norden

Trauriger Fund: Die Besatzung eines Schiffes hat auf der Trave in Lübeck einen toten Mann entdeckt.

Am Donnerstagmittag wurde die Besatzung auf den leblosen Körper im Fluss aufmerksam, der sich später als ein seit Ende November vermisster 49-Jähriger aus Lübeck herausstellte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Körper des Mannes wurde geborgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Block-Prozess: Hamburger Model will auspacken

Die Todesursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es allerdings nicht. (dpa/mp)