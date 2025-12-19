mopo plus logo
Blick auf die Trave

Die Trave in Lübeck (Archivfoto) Foto: picture alliance / Zoonar | Boris Breytman

Schiffsbesatzung entdeckt Wasserleiche im Norden

Trauriger Fund: Die Besatzung eines Schiffes hat auf der Trave in Lübeck einen toten Mann entdeckt.

Am Donnerstagmittag wurde die Besatzung auf den leblosen Körper im Fluss aufmerksam, der sich später als ein seit Ende November vermisster 49-Jähriger aus Lübeck herausstellte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Körper des Mannes wurde geborgen.

Die Todesursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es allerdings nicht. (dpa/mp)

