Schießerei im Norden: Mann (24) stirbt am Tatort

Bei einer Schießerei in Neumünster ist am Dienstagabend ein 24-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei hat drei Personen festgenommen.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurden die Beamten gegen 18.30 Uhr zu einem Einsatz vor einem Lokal an der Kieler Straße, Ecke Johannisstraße gerufen. Einsatzkräfte fanden dort den schwer verletzten Mann. Er starb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.

Tödliche Auseinandersetzung in Neumünster: Polizei nimmt drei Männer fest

Ein 26-jähriger Mann sei vor Ort festgenommen worden, sagte die Sprecherin. Er befinde sich aktuell in Polizeigewahrsam. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel wurden nach ersten Ermittlungen zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 29 und 34 Jahren festgenommen. Diese kamen im Laufe der Nacht mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß.

Schießerei in Neumünster: Hintergrund der Tat noch nicht bekannt

Am Tatort wurde eine Schusswaffe sichergestellt. Ob es sich um die Tatwaffe handelt, wird derzeit noch ermittelt. Zum Hintergrund der Tat sowie zur Art der Verletzungen, an denen der Mann starb, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Am Mittwoch soll die Leiche obduziert werden.

Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Dazu wurde das Hinweisportal der Landespolizei freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/. Hinweise können auch anonym abgegeben werden. Telefonische Angaben nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer +49 431 160 3333 entgegen. (mp)

Hinweis: Die Polizei hatte das Alter des getöteten Mannes zunächst mit 50 Jahren angegeben. Die Angabe wurde inzwischen korrigiert.