Scheune im Norden brennt – Polizei geht von Brandstiftung aus

In Dägeling bei Itzehoe ist in der Nacht zu Donnerstag ein Strohlager mit hunderten Strohballen in Brand geraten. Die etwa 20 Rinder im Gebäude konnten sich durch eine Öffnung im hinteren Gebäudeteil selbst retten.

Gegen 23.20 Uhr ging der erste Alarm bei den umliegenden Feuerwehren ein. Bereits auf der Anfahrt der Kräfte war eine große Rauchwolke zu sehen, die in den Nachthimmel aufstieg. Da sich das Feuer rasch ausbreitete, wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert.

Nach Polizeiangaben befanden sich etwa 20 Rinder in einem abgetrennten Bereich des Gebäudes. Die Tiere gelangten jedoch durch einen Hinterausgang selbstständig ins Freie.

Wasserversorgung an Einsatzstelle zusammengebrochen

Über Stunden waren die Einsatzkräfte dabei, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Mit einem Radlader wurden die einzelnen Strohballen nach draußen gebracht und abgelöscht. Nach Angabe von Pressesprecher Hendrik Schnoor brach kurzzeitig die Wasserversorgung an der Einsatzstelle zusammen.

Das könnte Sie auch interessieren: Giftgas in Wohnhaus: Vier Personen in Klinik – darunter ein Kleinkind

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf etwa 150.000 Euro. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von Brandstiftung aus, da auch die Tür des Lagers offenstand. Die Kripo hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.