Heu, Holz und Fahrzeuge brennen in einer Scheune im Landkreis Schleswig-Flensburg. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Ein Feuerwehrmann steht vor einer brennenden Scheune (Symbolbild). picture alliance/dpa/5vision.news | Christoph Walther

An einer Scheune im Landkreis Schleswig-Flensburg ist durch einen Brand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei war aus bisher ungeklärten Gründen am Montagabend ein Feuer in dem Gebäude bei Gelting ausgebrochen.

Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich den Angaben nach Heu, Holz und teure landwirtschaftliche Fahrzeuge in dem Gebäude befunden haben. Das Feuer hat demnach das Gebäude und seinen Inhalt stark beschädigt, weshalb die Polizei den Schaden derzeit auf 500.000 Euro schätzt. Bei dem Brand sollen keine Tiere oder Personen verletzt worden sein. (dpa)