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Dichter Qualm erschwerte die Rettungsarbeiten der Feuerwehr.

Dichter Qualm erschwerte die Rettungsarbeiten der Feuerwehr. Foto: Christoph Leimig

  • Reinbek

Sauna im Keller brennt: Großeinsatz der Feuerwehr bei Hamburg

Am Sonntagabend ist es im Kreis Stormarn zu einem Brand in einem Bungalow gekommen. Die Warn-App Nina löste aus.

Der Notruf ging gegen 18.20 Uhr bei der Feuerwehr ein. Sie wurde zu einem Einsatz in der Königstraße im Reinbeker Ortsteil Schönningstedt gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Zugang zum Brandherd im Keller schwierig, weshalb die Einsatzkräfte zunächst von außen mit den Löscharbeiten begannen. Insgesamt waren rund 80 Kräfte teils unter Atemschutz im Einsatz. Nach etwa einer Stunde konnte das Feuer gelöscht werden.

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Eine Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Über die Warn-App Nina wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Als mögliche Brandursache gilt eine Sauna im Keller. (rei)

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