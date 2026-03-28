Sauerstoffgerät brennt – Großeinsatz in Pflegeeinrichtung im Norden

Großeinsatz der Feuerwehr am Freitag in Süderau (Kreis Steinburg). In einem Zimmer einer Pflegeeinrichtung war ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus.

Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle sagte, seien die Einsatzkräfte gegen 17.25 Uhr zu einer Einrichtung für betreutes Wohnen an der Gartenstraße gerufen worden. Dort brannte es in einem der Zimmer. Weil Bewohner in Gefahr waren, rückten mehrere Wehren und vorsorglich auch Rettungswagen an.

Süderau: Sauerstoffgerät in Pflegeeinrichtung brennt – giftiger Qualm

Ein Beatmungsgerät hatte Feuer gefangen, durch verschmorendes Plastik breitete sich giftiger Qualm aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte das Pflegepersonal die Bewohner bereits in Sicherheit gebracht. Eine Person kam in die Klinik.

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Nach MOPO-Informationen handelte es sich dabei um den Patienten, der an das Sauerstoffgerät angeschlossen war. Nachdem der Brand gelöscht und die Räume belüftet worden waren, übernahm die Kripo den Brandort. Die Beamten ermitteln nun die Ursache des Feuers.