Sattelzug durchbricht Zaun – Vollsperrung auf Autobahn

Nach einem Unfall mit einem Sattelzug bleibt die A1 auf einem Abschnitt im Kreis Ostholstein bis 20 Uhr voll gesperrt. Was Autofahrer beachten müssen.

Aufgrund von aufwendigen Bergungsarbeiten nach einem Unfall mit einem Sattelzug ist die A1 seit 16 Uhr bis voraussichtlich 20 Uhr zwischen Gremersdorf und Heiligenhafen Mitte voll gesperrt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die U105, wie die Polizei mitteilte.

Unfall auf der A1: Autobahn gesperrt

Grund für die Vollsperrung ist ein Unfall am frühen Morgen, bei dem ein 63-Jähriger mit seinem Sattelzug von der Fahrbahn abkam, einen Wildschutzzaun durchbrach und anschließend im Feld zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand.

Warum der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei des Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz ermittelt. Auch zur Höhe des Sachschadens gibt es bislang keine Angaben. (dpa/mp)