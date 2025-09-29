In 30er-Zone: Sattelschlepper hebt ab und begräbt Auto unter sich

Ein spektakulärer Unfall im Kreis Pinneberg, bei dem es durchaus Tote hätte geben können: In Rellingen ist am Montag ein Lastwagen von der Straße abgekommen, nach oben katapultiert und hat ein Auto unter sich begraben.

Der Fahrer des 40 Tonnen schweren Sattelschleppers verlor in einer Tempo-30-Zone innerhalb eines Wohngebiets die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wieso, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen aufgenommen.

Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten

Im weiteren Verlauf geriet der Laster auf den Gehweg und steuerte direkt auf einen Baum zu. Durch den Aufprall wurde der Baum in zwei Teile gerissen. Laut einem Polizeisprecher wurde der Baum dann unfreiwillig zu einer Art Rampe, „wodurch der Sattelschlepper abhob und auf einen geparkten Pkw landete“.

Das Auto wurde regelrecht unter dem Laster begraben. Auch ein zweites geparktes Fahrzeug wurde beschädigt – glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand Unbeteiligtes verletzt.

Der Fahrer des Sattelschleppers hatte ebenfalls Glück: Er musste von der Feuerwehr aus der Kabine befreit werden, wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sperrte die Polizei die Straße. (dg)