Die Baugenehmigung für die Kita Sonnenblume, Schleswig-Holsteins erste Kita in muslimischer Trägerschaft, liegt bereits vor. Der Baubeginn an der Christianstraße in Neumünster soll in Kürze starten. Die Grundsatzvereinbarung zwischen Stadt und Trägerverein legt fest, dass die Kita für alle Nationen, Konfessionen und Kulturen offen ist. Projektleiter ist der Sohn des örtlichen Imams, Neumünsters Bürgermeister stellt klar, dass es sich um eine „deutsche Kita“ handelt.