Rückbank beginnt auf Autobahn zu qualmen: Plötzlich brennt ein Oldtimer lichterloh

Plötzlich fing die Rückbank an zu qualmen – und dann ging alles ganz schnell: Ein Oldtimer brannte auf der A23 komplett aus. Die Fahrer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch für den historischen Wagen kam jede Hilfe zu spät.

Am Samstagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop einen Oldtimer auf dem Rastplatz Steinburg an der A23 löschen. Drei Menschen waren mit dem Fahrzeug aus Richtung Hamburg unterwegs, als die hintere Sitzbank kurz vor dem Parkplatz Steinburg in Richtung Norden plötzlich zu qualmen begann.

Trotz Feuerwehr: Oldtimer brennt komplett aus

Geistesgegenwärtig lenkte der Fahrer das Fahrzeug auf den Parkplatz, sodass alle drei es rechtzeitig verlassen konnten. Auch die Wertsachen konnten noch gerettet werden, bevor das Auto schließlich lichterloh in Flammen stand.

Die Einsatzkräfte löschten den Wagen. Der Oldtimer brannte dennoch komplett aus. Nach Angabe des Fahrers war der Wagen aus dem Jahr 1993 gerade erst frisch durch den TÜV gekommen. Ein Abschleppdienst entfernte das Wrack schließlich von der Straße. Einschränkungen für den Autobahnverkehr habe es nicht gegeben. Lediglich der Parkplatz war für die Maßnahmen gesperrt.