Rollerfahrer landet in Graben – schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: Ein Mann ist am Sonntag bei Aumühle mit seinem Motorroller verunglückt. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Der Rollerfahrer fuhr gegen 14.30 Uhr auf der L208 in Richtung der Straße Am Sägewerk, als er laut Polizei plötzlich rechts von der Straße abkam. Ungebremst landete er in dem Straßengraben.

Das könnte Sie auch interessieren: Kontrollen bei Harley Days: 30 Motorräder sichergestellt

Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe der Mann über Rückenschmerzen geklagt, wie eine Sprecherin der Polizei-Leitstelle der MOPO sagte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung des Motorrollers aus dem Graben. Warum der Mann von der Straße abgekommen war, ist derzeit noch unklar. (mwi)