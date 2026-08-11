Großkontrolle nach einem Rocker-Treffen bei Hamburg: Die Polizei nimmt die Teilnehmer ins Visier – und wird fündig. Die Beamten stellen Waffen sicher.

Die Polizei hat am Samstag in Schulendorf bei Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) zahlreiche Teilnehmer einer Motorradclub-Veranstaltung kontrolliert. Hintergrund ist die sogenannte „Null-Toleranz-Strategie“. Dabei wurden die Beamten tatsächlich fündig.

Mehr als 200 Personen wurden kontrolliert – dabei fanden die Beamten mehrere Messer, Wurfsterne und einen Schlagring. Die Waffen wurden sichergestellt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. „Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gefertigt.“

Polizei warnt: „Rechtswidriges Verhalten wird nicht toleriert“

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Die kontrollierten Personen befanden sich auf dem Weg zu dem Veranstaltungsgelände und waren vorher gestoppt worden. Die federführende Polizei Ratzeburg wurde dabei von Einsatzkräften benachbarter Orte und Polizei-Azubis unterstützt.

Der Motorradclub soll nach Erkenntnissen der Polizei Bezüge zum Rockermilieu haben. Deshalb nahm die Polizei die Veranstaltung und ihre Teilnehmer diesmal besonders genau unter die Lupe.

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Hintergrund ist die „Null-Toleranz-Strategie“, bei der keinerlei Machtdemonstrationen durch Gruppen mit Bezug zum Rockermilieu geduldet werden. Schon bei geringen Rechtsverstößen greife die Polizei schnell und konsequent ein, so die Sprecherin weiter: „Rechtswidriges Verhalten wird nicht toleriert.“

Rocker-Krieg war Auslöser

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In den 2010er-Jahren kam es in Schleswig-Holstein zu Revierkämpfen zwischen den „Hells Angels“ und den „Bandidos“. Die Konflikte wurden nicht nur mit Muskelkraft, sondern auch mit Schießeisen ausgetragen. Die damalige Landesregierung reagierte auf den Rocker-Krieg mit Härte – und führte unter anderem die „Null-Toleranz-Strategie“ ein.