Mayra Vriesema folgt auf den Grünen-Politiker Robert Habeck im Bundestag. Ihr junges Alter löst eine Debatte über Kompetenzen und Altersbilder in der Politik aus.



Robert Habeck legt sein Bundestagsmandat nieder, Mayra Vriesema rückt nach. Kaum ist die Nachricht raus, häufen sich die Kommentare in sozialen Netzwerken: zu jung, zu unerfahren, keine Lebenserfahrung. Dass die Fußstapfen, in die die 25-Jährige tritt, groß sind, ist unbestritten. Doch die Kritik an Vriesema steht exemplarisch für eine Debatte, die weit über ihre Person hinausgeht: Dürfen Politiker jung sein? Oder erwarten wir von Abgeordneten zwingend langjährige Lebens- und Berufserfahrungen, bevor wir ihnen Verantwortung zutrauen?





