Riss im Mauerwerk: Bahnhof im Norden gesichert – aber noch keine Züge

Das durch einen großen Riss beschädigte Mauerwerk des Bahnhofs Ratzeburg ist gesichert worden. Das sagte ein Sprecher des Kreises Herzogtum Lauenburg. Der Bahnverkehr ist aber weiterhin unterbrochen, wie ein Sprecher des Unternehmens erixx sagte.

Wann wieder Züge fahren können, entscheide die Deutsche Bahn als Streckeneigentümer. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Polizei hatte den Bereich um den Bahnhof am Dienstag abgesperrt, weil das Gebäude einsturzgefährdet war. Ratzeburg ist ein Haltepunkt auf der Bahnstrecke zwischen Lübeck und Lüneburg.

Auf Bildern ist zu sehen, wie das Technische Hilfswerk (THW) am Dienstag im Einsatz war, um die Risse zu begutachten und das Gebäude vorläufig zu sichern. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete, sollen eingespannte Eisenstangen das historische Gebäude zusammenhalten. (dpa/mp)