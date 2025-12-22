Riskantes Manöver: Polizisten fahren gegen Fahrzeug – um Insassen zu retten

Am Montagnachmittag kam es auf der A23 im Kreis Pinneberg zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Kleinwagen zwischen Tornesch und Elmshorn von der Straße ab. Die Polizei rettete den Insassen – mit einer besonderen Aktion.

Nach dem Aufprall blieb das Auto auf der Seite liegen, der Kleinwagen drohte auf das Dach zu kippen. Um dies zu verhindern, fuhr die Autobahnpolizei Elmshorn mit einem Streifenwagen gezielt gegen das Fahrzeug. Dadurch konnte ein weiteres Umkippen verhindert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Tornesch übernahm die Rettung des Mannes, der nur leicht verletzt wurde.

A23 zeitweise gesperrt – Verkehr fließt inzwischen wieder

Die Rettungsaktion der Beamten war erfolgreich: Nachdem der Mann aus dem verunfallten Fahrzeug befreit worden war und die Polizei ihren Streifenwagen entfernte, kippte der Kleinwagen auf das Dach.

Für die Rettungsaktion war die A23 zeitweise gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.