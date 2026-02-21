Riesiger Schaden: Fast 100 Fahrzeuge vor Autohaus zerkratzt

Mit einem scharfen Gegenstand hat ein noch unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch in Norderstedt 95 Autos auf dem Gelände eines Autohauses zerkratzt. Der Sachschaden soll sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf rund 300.000 Euro belaufen.

Die beschädigten Fahrzeuge befanden sich auf einem abgezäunten und teilweise überdachten Firmengelände eines Autohauses am Wendehammer der Niendorfer Straße. Die Tat geschah zwischen 18.30 Uhr am Dienstagabend und 9 Uhr am Mittwochmorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich mindestens ein Täter Zugang zum Stellplatz und kratzte mit einem scharfen Gegenstand bei 95 Fahrzeugen in den Lack.

Autohaus bei Hamburg: 95 Fahrzeuge zerkratzt

Von den Sachbeschädigungen waren hauptsächlich Autos der Marke Ford betroffen. Aber auch Fabrikate von Mercedes, Kia oder Mazda wurden beschädigt. Der Sachschaden könnte sich nach vorläufigen Schätzungen auf ungefähr 300.000 Euro belaufen.

Wer hat von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen in der Niendorfer Straße gesehen oder wer kann die Tatzeit näher benennen? Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Taten unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegen. (mp)