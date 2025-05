Müllberg bei Hamburg in Flammen: 120 Feuerwehrleute im Einsatz

In einer Lagerhalle bei Geesthacht ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand.

Die Feuerwehr wurde gegen 2.45 Uhr alarmiert, weil in einer Lagerhalle in Wiershoop ein 10 mal 10 Meter großer Müllberg in Flammen stand. 120 Einsatzkräfte rückten an. Um 5.14 Uhr waren die letzten Löscharbeiten abgeschlossen, erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Verletzt wurde niemand. Auch das Gebäude blieb unbeschädigt.

Auch die Polizei war vor Ort und prüfte, ob Brandstiftung als Feuerursache infrage kommt. Aktuell liegen laut einer Sprecherin allerdings keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. (zc)