Eine ölhaltige Substanz verschmutzt rund 80.000 Quadratmeter des Ziegelsees in Mölln. Was genau sich im See befindet, ist allerdings nicht bekannt. Auch ein Verdächtiger fehlt bisher.

Der Ziegelsee in Mölln ist aktuell mit einer ölhaltigen Substanz verunreinigt. (Archivbild) picture alliance / Hinrich Bäsemann | Hinrich Bäsemann

Der Ziegelsee in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist großflächig mit einer ölhaltigen Substanz verunreinigt worden. Wie die Polizei mitteilte, stellte eine Bootsbesatzung die Verunreinigung am Sonntagabend fest und alarmierte die Beamten. Auch Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) kamen zum Einsatz.

Die Gewässerverunreinigung erstreckte sich über eine Fläche von rund 80.000 Quadratmetern – etwas mehr als ein Fünftel des Sees. Um welche Substanz es sich genau handelt, ist den Angaben zufolge bisher nicht bekannt.

Auch ein Tatverdächtiger sei bisher nicht identifiziert worden. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche Zeugen. (dpa/mp)