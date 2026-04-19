Schwerer Unfall bei Trauerfeier für verstorbenen Rocker

Hunderte Motorradmotoren röhrten am Samstag durch den Kreis Schleswig-Flensburg: Im Rahmen einer Trauerfeier für ein verstorbenes Mitglied eines Motorradclubs fuhren bis zu 300 Biker in einem Konvoi. Doch schon kurz nach dem Start kam es zu einem schweren Unfall.

Die Motorradfahrer hatten sich am Samstag in der Gemeinde Busdorf versammelt. Von dort aus setzte sich der Konvoi gegen 13 Uhr in Richtung Harrislee in Bewegung, um einem verstorbenen Clubmitglied die letzte Ehre zu erweisen.

Biker bei Sturz schwer verletzt

Doch noch in Busdorf stürzte einer der Biker, wie die Polizeidirektion Flensburg mitteilte. Demnach rutschte der Mann mit seiner Maschine weg und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Schleswiger Krankenhaus.

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Die übrige Trauerfeier verlief laut Polizei ohne weitere Zwischenfälle. Unter Polizeibegleitung setzte der Konvoi seinen Weg fort und erreichte knapp eine Stunde später den Zielort in Harrislee. (mp)